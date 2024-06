Luca Banchi: “3 milioni da Trapani? La banca mi chiederà dove siano”

Luca Banchi nei giorni scorsi era stato accostato alla panchina della Trapani Shark di Valerio Antonini, attualmente occupata da Andrea Diana. L’offerta riportata era faraonica, un triennale da un milione di euro a stagione. Dopo un paio di giorni di panico, è però arrivata la smentita di Antonini stesso che ha riposto fiducia in Diana e ha negato di aver fatto offerte a Banchi.

Oggi il tecnico della Virtus Bologna, arrivato in bianconero lo scorso settembre, ha commentato questi rumors scherzosamente ai microfoni di Basket Land: “Se far girare le voci fosse a pagamento, ne uscirebbero di meno. Ieri avevo sentito di un’offerta da 3 milioni per andare a Trapani, la mia banca mi chiederà che fine hanno fatto! Sono a Bologna, se il club dovesse prendere altre strade vedremo, ma in questo momento non ho avuto altri colloqui. Prendo atto che la Virtus abbia cercato di ridisegnare i propri equilibri negli ultimi mesi, la priorità è sistemare le cose per continuare ad avere un futuro roseo”.

Il riferimento di Luca Banchi è al ridimensionamento cui sembra destinata la Virtus Bologna nella prossima stagione. Segafredo ha rinnovato la sponsorizzazione, ma per circa la metà dei soldi che pagava lo scorso anno. Questo influirà anche sul budget che la squadra avrà a disposizione per il mercato.

Foto: Virtus Bologna