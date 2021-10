Manu Ginobili è convintissimo che farebbe la differenza nell’NBA di oggi!

Manu Ginobili è stato uno dei giocatori più affascinanti da guardare nei primi anni 2000. Il fenomeno argentino era un giocatore molto moderno per la sua epoca, il che ha portato i fan a sognare che tipo di terrore potrebbe fare Manu Ginobili se oggi giocasse nella frenetica NBA.

In un’intervista per il 75esimo anniversario della NBA, la leggenda degli Spurs ha rivelato che anche lui pensa molto a questo. Ginobili ha detto questo sulla NBA moderna come riportato da NBA Mexico:

“Se potessi scegliere in quale epoca, mi piacerebbe giocare ora. Ritmo veloce. Un sacco di triple. Molti possessi. Mi sarebbe piaciuto giocare in questo periodo e avere 28 anni adesso”.

Ginobili ha giocato per gli Spurs in un’era di gameplay lento (90 possessi di media in 48 minuti). Per questo motivo, lo stile di gioco di Manu spesso sembrava fuori posto nel sistema Spurs, come guardare uno spettacolo televisivo full HD su una TV analogica. È facile immaginare il primo Manu che banchetta assolutamente in campo oggi.

A Ginobili è stato anche chiesto quale degli attuali giocatori NBA oggi vorrebbe affrontare al suo apice. La leggenda degli Spurs ha nominato due giocatori in particolare: Zach LaVine dei Bulls e Donovan Mitchell dei Jazz.

“Mi piacerebbe giocare nel mio momento migliore, quando ero abbastanza veloce, contro Zach LaVine, anche se ho giocato contro di lui. Un altro con cui sarebbe bello confrontarsi è Donovan Mitchell. È un insieme di abilità impressionanti”.

