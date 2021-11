Marc Gasol parla del proprio futuro, escludendo il ritiro

Marc Gasol è ancora free agent dopo aver definitivamente detto addio alla NBA. Il centro catalano è stato scambiato in estate dai Lakers ai Grizzlies, venendo immediatamente tagliato. Gasol si trova in Spagna, dove si diceva dovesse rimanere a giocare, anche se alla fine una firma non è arrivata. Nella offseason si era parlato del Barcellona, come da ormai un paio d’anni a questa parte, ma sembrava che alla fine Gasol fosse destinato al Girona, in LEB Oro, squadra che lui stesso possiede.

Anche col Girona per ora non c’è stato nulla di fatto. Parlando con Ricardo Moya di “Sentido De La Birra”, Gasol ha comunque escluso il ritiro:

Devo allenarmi e capire cosa farò. A questo punto voglio capire quanto lontano posso ancora andare e ciò che voglio fare quando sarò in una forma fisica ottimale. Sono stato fortunato ad aver giocato tanti anni in NBA ed aver fatto esperienza di tutto ciò che si possa come giocatore di basket. Ciò che chiedo a me stesso non è semplicemente giocare ma poter aiutare e contribuire. Mi sono chiesto se potessi tornare al mio vecchio livello, ci posso riuscire? Ho cancellato tutto e ho cominciato da capo. Ora mi devo allenare.