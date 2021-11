Nelle ultime settimane, dopo che il giocatore aveva confessato di “non essere mentalmente pronto a tornare in squadra”, i Philadelphia 76ers avevano offerto aiuto off-court, fuori dal campo, a Ben Simmons. Secondo Ramona Shelburne questa mano tesa sarebbe stata comunque rifiutata da Simmons, che starebbe continuando ad allenarsi individualmente.

Qualche giorno fa Doc Rivers aveva dichiarato che Simmons aveva partecipato ad un recente shootaround, a questo punto probabilmente in solitaria. Secondo Shelburne, “la frustrazione sarebbe in crescendo” negli ultimi giorni. I Sixers hanno iniziato la stagione 5-2 ed hanno appena perso Tobias Harris causa Covid. Simmons rimane out a tempo indeterminato, ma un suo ritorno in campo non sembra comunque vicino.

Ben Simmons has not accepted any off-court help from the 76ers and there’s no timetable for his return, sources have told @ramonashelburne.

“There is frustration mounting.” pic.twitter.com/0DqunuUoZx

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 2, 2021