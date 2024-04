Olimpia Milano: la partita decisiva sarà senza uno dei migliori

L’Olimpia Milano affronterà questa sera la partita decisiva per la possibile qualificazione ai play in: sul campo neutro di Belgrado infatti, la squadra di coach Messina giocherà contro il Maccabi Tel Aviv l’ultima partita di regular season di Eurolega e dovrà obbligatoriamente vincere per sperare nel passaggio del turno,oltre a fare il tifo per le sconfitte di EFES e Partizan Belgrado (qui la situazione).

Ettore Messina e l’Olimpia Milano arrivano dalla bella e convincente vittoria contro la Virtus Bologna e dal successo in campionato contro Trento, ma per la sfida di questa sera dovrà fare a meno di una delle poche certezze di questa stagione: Devon Hall sarà infatti costretto a guardare la sfida da fuori, dato che ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ed è rimasto a Milano per i controlli del caso, come riporta il comunicato ufficiale del club meneghino.