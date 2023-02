Marco Belinelli risponde per le rime a chi gli dà del “vecchio bollito”

Marco Belinelli si prepara a vivere le Final Eight di Coppa Italia con la Virtus Bologna. Ha parlato anche della possibilità di giocare in Nazionale e ha mandato un messaggio chiaro ai suoi haters.

L’età è solo un numero. Non me ne frega nulla se mi dicono che sono vecchio o bollito, per me sono motivazioni in più per dimostrare che si sbagliano. Quando sono andato in NBA mi dicevano di tornare in Italia, io invece volevo dimostrare di potercela fare e volevo vincere. Sono umile ma ho un carattere forte, ogni volta che gioco ho ancora il fuoco negli occhi.