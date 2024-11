Marigona, chi è la mora che ha mandato in crash l’Xbasket d’Europa?

In un Peace and Friendship Stadium stracolmo, la partita dell’Olympiacos Atene con l’ASVEL Villeurbanne in EuroLega è stata combattutissima ed è arrivata a un punto critico verso la fine. Il punteggio è in parità, 84-84, e il tempo sta per scadere. Un momento di tensione sul parquet, ma sugli spalti c’era un volto che ogni tanto distoglieva l’attenzione dalla partita di basket. Quello di Marigona.

Una telecamera, qualche secondo di ripresa televisiva e all’improvviso Marigona, 24enne kosovara, pizzicata dalla regia durante Olympiacos-Asvel, una ragazza sconosciuta ma che con la sua bellezza ha mandato in crash l’X basket di tutta Europa, era al centro dell’attenzione.

Non era una giocatrice di basket, non era imparentata con nessuno dei giocatori e la sua vita non era mai stata sotto i riflettori. Tuttavia, sono bastati pochi istanti per renderla viralissima sui social.

Il relativo scatto televisivo è diventato virale, i commenti su X e Instagram si sono susseguiti e Marigona è emersa, senza nemmeno volerlo, come “volto della serata” e anche del giorno successivo.

La sua storia, tuttavia, è molto più affascinante del fenomeno della fama improvvisa in sé. Marigona, 24 anni, è nata in Kosovo, un Paese con un ambiente politico e sociale instabile. Tuttavia, la sua famiglia ha cercato un futuro migliore, emigrando in Germania nel 2004. Lì Marigona è cresciuta, ha terminato la scuola e ha studiato infermieristica.

In Germania ha conosciuto il suo attuale compagno, un uomo d'affari greco che si occupa di compravendita di oro e orologi. Insieme hanno deciso di visitare la Grecia per una vacanza, ma questo Paese li ha conquistati.

Stiamo a vedere se Marigona sfrutterà questa popolarità improvvisa per diventare una celebrities del mondo dei social almeno in Grecia.

