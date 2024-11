VIDEO: Che ERRORE di coach Spoelstra! Chiama un timeout che non ha e regala il libero della vittoria a Detroit

Questa notte i Miami Heat hanno disputato un intenso incontro con i Detroit Pistons. Miami si è mantenuta in partita, ma il timeout sbagliato da Erik Spoelstra all’ultimo secondo ha sancito la sfortunata sconfitta degli Heat. Spoelstra è stato onesto nel parlare della decisione dopo la partita.

Gli Heat erano in vantaggio sui Pistons per 121 a 119 a 1,8 secondi dalla fine. Cade Cunningham ha avuto il possesso della palla per l’ultimo tentativo di Detroit di segnare da un’azione per pareggiare la gara. Jalen Duren si è staccato da Bam Adebayo dopo uno blocco di un compagno dei Pistons e Cunningham ha lasciato andare un lob morbido sotto canestro per l’inchiodata del 121 a 121.

Erik Spoelstra, arrabbiato per l’azione, chiama un timeout per gli Heat, ma il tempo è scaduto. Gli arbitri hanno quindi assegnato un fallo tecnico a Miami e i Pistons hanno realizzato entrambi i tiri liberi per vincere la partita 123 a 121:

A complete, uncharacteristic meltdown from Heat Head Coach Erik Spoelstra.

First: he gets burned by Detroit’s ATO.

Second: he calls a timeout in frustration, but he doesnt have any left. So he’s assessed a technical foul. Pistons take the lead at the line.

Third: tries to sub… pic.twitter.com/wCtAmMFPjZ

— Rob Perez (@WorldWideWob) November 13, 2024