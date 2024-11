Italbasket, i convocati per la finestra di Qualificazioni ad EuroBasket: ci sono anche i “potenziali”

L’Italbasket tornerà in campo settimana prossima, per due partite, entrambe contro l’Islanda. In palio c’è la qualificazione ad EuroBasket 2025, ormai vicinissima ma non ancora aritmetica: con due vittorie, gli Azzurri conquisterebbero il pass per la manifestazione dell’anno prossimo. Nelle scorse ore Gianmarco Pozzecco ha diramato un elenco esteso dei convocati: ce ne sono 15 effettivi e ce ne sono 8 “potenziali”, vale a dire i giocatori impegnati in EuroLega.

La squadra azzurra si riunirà a Roma e giocherà a Reykjavik il 22 novembre la prima partita, per poi scendere di nuovo in campo il 25 novembre a Reggio Emilia. Tra i convocati effettivi ci sono Marco Spissu, Diego Flaccadori (che sta trovando pochissimo spazio in EL), Davide Alviti, John Petrucelli e Nicola Akele (stesso discorso di Flacca, ma alla Virtus). I potenziali includono invece i principali giocatori azzurri come Nicolò Melli, confermato capitano, Achille Polonara, Alessandro Pajola e Momo Diouf.

Assenti Nico Mannion, Awudu Abass e, soprattutto, Danilo Gallinari, che avrebbe potuto partecipare alle due gare non essendo attualmente impegnato in NBA. Tanti i giovani scelti da Pozzecco per la sua Italbasket: Salidou Niang che sta facendo molto bene a Trento, Grant Basile e soprattutto Dame Sarr, inserito tra i “potenziali” perché ora fa parte della prima squadra del Barcellona.

𝗘𝘂𝗿𝗼𝗕𝗮𝘀𝗸𝗲𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟱 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿𝘀: i convocati 📋 Ecco i 15 Azzurri del Poz per il raduno di Roma e la gara di Reykjavik (22/11) 🇮🇸 A Reggio Emilia ci sarà Capitan Nik Melli e il CT potrà contare anche su alcuni tra gli atleti a disposizione (in blu) 💙 pic.twitter.com/DQlFbZwL5O — Italbasket (@Italbasket) November 13, 2024

Foto: FIBA