Gli Charlotte Hornets perdono LaMelo Ball per il resto della stagione

Gli Charlotte Hornets in questa stagione si sono sorprendentemente trasformati in una candidata ai Playoff in questa stagione, e parte del merito va sicuramente all’impatto di LaMelo Ball. Il rookie, 15.9 punti, 5.9 rimbalzi e 6.1 assist di media finora, ha impressionato tutti, compreso LeBron James nel loro primo incontro.

La stagione di Ball potrebbe però essersi conclusa già a marzo a causa di una frattura al polso, come riportato da Adrian Wojnarowski. Il giocatore nelle prossime ore si sottoporrà ad altre visite per confermare questa diagnosi. La peggiore delle notizie per Charlotte, attualmente sul 20-21 e all’ottavo posto nella Eastern Conference.

