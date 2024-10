Marko Ramljak EROICO: il giocatore salva un uomo dall’annegamento

Nella giornata di ieri, 11 ottobre, il croato Marko Ramljak stava bevendo un caffè con un amico e sua moglie in un bar di fronte al mar Adriatico, nei pressi di Zadar, quando ha scorto in acqua un uomo in seria difficoltà. Senza esitazione, il capitano del KK Zadar, attuale capolista nel campionato croato, si è gettato in acqua con tutti i vestiti per salvare il bagnante.

“A volte bevo il caffè in riva al mare. È un bar che conoscono tutti a Zadar. Lo stesso ho fatto questa mattina, intorno alle 11.30. Ero con mia moglie e un amico, mia moglie era un po’ più avanti rispetto a noi, con nostro figlio, e ha notato un uomo che stava affogando a nemmeno 5 metri dalla costa. Era un bagnante, non indossava vestiti e non era caduto in mare per errore. Apparentemente qualcosa era andato storto. Quando ho capito la situazione, mi sono tuffato in mare con i vestiti e ho aiutato l’uomo ad avvicinarsi alla costa. Un mio amico fisioterapista mi ha dato una mano e lo abbiamo tirato fuori dall’acqua, l’uomo era un po’ disorientato. Mi ha ringraziato diverse volte. Abbiamo infine chiamato l’ambulanza per essere sicuri che fosse tutto a posto, sono arrivati velocemente e intanto abbiamo aiutato il malcapitato a riscaldarsi. Non lo conosco, ma spero vada tutto bene. Non sono un eroe, chiunque avrebbe agito al mio stesso modo” ha raccontato Ramljak a 24sata.