Anthony Edwards in tribunale per la paternità del figlio dell’ex di Lil Baby

Anthony Edwards ha recentemente avviato un procedimento legale per richiedere un test di paternità, con l’obiettivo di confermare se sia o meno il padre biologico di uno dei figli dell’influencer Ayesha Howard. Secondo quanto riportato da Page Six, il tribunale della Georgia ha accolto la richiesta di Edwards e ordinerà il test del DNA, che coinvolgerà sia Howard, che ha già un figlio con il rapper Lil Baby, sia il bambino in questione.

Se i risultati del test dimostreranno che Edwards è il padre, sarà formalmente riconosciuta la sua paternità, con conseguente possibile accordo di co-genitorialità e definizione della custodia del bambino. Il documento legale specifica infatti: “Il ricorrente richiede l’ordine di stabilire la paternità del minore nel caso il test genetico confermi il legame”.

Una conferenza sullo stato del caso è stata fissata per il 13 novembre, quando il giudice discuterà con le parti l’evoluzione della situazione. Al momento, gli avvocati di Howard non hanno commentato la vicenda, e la donna è rimasta lontana dai social media da maggio ad oggi.

Edwards, negli ultimi tempi, ha visto crescere la sua famiglia. La nascita di una delle sue figlie, avvenuta mentre era impegnato in una partita dei Minnesota Timberwolves, è stata documentata brevemente anche nella serie Netflix “Starting 5”, che racconta l’emozionante corsa di Edwards per assistere al parto. Inoltre, una donna con lo pseudonimo di Ally D sostiene che Edwards avrebbe avuto un altro figlio con lei, appena un mese prima della nascita della bambina. Per chiudere il cerchio, lo scorso dicembre erano circolati degli screen di alcune conversazioni tra la star dei T’Wolves e un’altra donna in cui il giocatore l’aveva convinta ad abortire chiedendo insistentemente il video dell’assunzione delle pillole per averne la certezza. Nessuno di questi tre casi ha avuto poi una conferma ufficiale.