Udine-Cento, scoppia la MAXI RISSA tra Johnson e Nobile! Squalifiche in arrivo

La partita tra Udine e Cento di questa sera è stata abbastanza a senso unico: i bianconeri hanno vinto 87-69, dominando gli avversari con il talento di Anthony Hickey fin dal primo quarto. La squadra allenata da coach Vertemati non ha tremato nemmeno quando ha perso Xavier Johnson alla fine del secondo quarto. L’americano, 13 punti in 16′ nel primo tempo, è stato il principale protagonista di una maxi rissa scoppiata proprio nel finale della seconda frazione. A palla lontana, Johnson si è spintonato con Vittorio Nobile e poi lo ha atterrato.

Mentre i due si azzuffavano sono intervenuti diversi compagni, sia di Udine che di Cento, e alla fine si sono limitati i danni. Sia Johnson che Nobile sono comunque stati espulsi, così come Iris Ikangi, reo di aver scavalcato i LED davanti alla panchina per correre in campo a difendere il compagno.

Come scritto dal Messaggero Veneto, saranno quasi sicuramente 2 le giornate di squalifica che verranno date a Johnson. L’americano salterà sicuramente il derby contro Cividale della prossima giornata. Da capire come verrà sanzionato invece Ikangi, che potrebbe cavarsela senza squalifica. Si attendono le sanzioni ufficiali nei prossimi giorni.

