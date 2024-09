Memphis Grizzlies, arriva il taglio di Derrick Rose

I Memphis Grizzlies poco fa hanno deciso di tagliare Derrick Rose, come riportato da Shams Charania. L’MVP del 2011 tornerà free agent, a quasi 36 anni e reduce da una stagione in cui ha disputato solo 24 partite.

Just In: The Memphis Grizzlies are waiving former NBA MVP Derrick Rose, sources tell @TheAthletic. pic.twitter.com/VkLqZDYC3X — Shams Charania (@ShamsCharania) September 23, 2024

Rose non gioca una gara dal 28 febbraio e in generale è sceso in campo solo 77 volte nelle ultime 3 stagioni. Per questo, e anche per l’età che avanza, non è da escludere che la point guard decida di ritirarsi.

La carriera di D-Rose è sempre stata costellata da infortuni, fin dalla fine della sua terza stagione in carriera con la terribile rottura del crociato. Proprio a causa dei problemi fisici Rose è passato dall’essere MVP e uno dei più grandi talenti della NBA ad un comprimario con sempre meno spazio negli ultimi anni. Nella scorsa stagione Memphis lo aveva firmato per fare da mentore a Ja Morant, ma alla fine quest’ultimo si è infortunato e Rose ha alla fine giocato meno di 17′ di media, con 8.0 punti a sera.