Ora arriva anche Toronto: i Raptors ritireranno il #15 di Vince Carter

Due decenni dopo aver giocato con i Toronto Raptors, Vince Carter tornerà alla Scotiabank Arena per entrare nella storia questa stagione. Secondo Josh Lewenberg di TSN, i Raptors porteranno il numero 15 di Carter sulle travi il 2 novembre. Sarà il primo giocatore nei 30 anni di storia della franchigia ad avere il suo numero ritirato.

La notizia arriva dopo che i Brooklyn Nets avevano annunciato a maggio che avrebbero ritirato il numero 15 di Carter in questa stagione. In ottobre sarà anche inserito nella Naismith Basketball Hall of Fame.

Vince Carter ha giocato 6 stagioni e mezzo con i Toronto Raptors, dopo essere stato scelto al quinto posto assoluto nel Draft del 1998. Dopo aver vinto il titolo di Rookie of the Year nel 1998-99, ha guidato Toronto alla prima partecipazione ai playoff nel 1999-2000 e alla prima vittoria in una serie di playoff nel 2000-2001. Ha rappresentato la squadra in quattro All-Star Game e detiene il record di franchigia per media realizzativa, con 23,4 punti a partita in 403 presenze.

Sebbene Carter sia considerato il giocatore più elettrizzante della storia dei Raptors, la sua carriera si è conclusa in modo burrascoso. Nel 2003 e nel 2004 Toronto ha saltato i playoff a causa degli infortuni. Dopo aver litigato con la dirigenza, Carter ha chiesto di essere ceduto nel 2004 a New Jersey per Alonzo Mourning, Aaron Williams, Eric Williams e due scelte al primo giro.

