KAT da libro cuore fra l’addio a Minnesota e l’arrivo a New York

Karl-Anthony Towns sta vivendo giorni molto intensi. Il dominicano è diviso fra la tristezza per aver lasciato i Minnesota Timberwolves e l’eccitazione per essere arrivato ai New York Knicks, squadra che tifava fin da bambino.

KAT ha salutato Minneapolis con un video toccante, accompagnato da parole altrettanto profonde.

Nove anni fa arrivai in Minnesota da giovane con un sogno. Non avrei mai immaginato che questo posto sarebbe diventato la mia casa e che la sua gente sarebbe diventata la mia famiglia. Il vostro amore, il vostro supporto e la vostra lealtà incondizionata hanno alimentato il mio viaggio e mi hanno spinto a diventare il miglior giocatore possibile. Desidero ringraziare i miei compagni di squadra, gli allenatori e tutta l’organizzazione Timberwolves per le innumerevoli opportunità e esperienze. Custodirò sempre le amicizie che ho stretto e le battaglie che abbiamo affrontato insieme. A voi, fantastici fan, il vostro sostegno ha significato tutto per me. Mi ha dato forza sia dentro che fuori dal campo. Non lo dimenticherò mai. Avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie di tutto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karl-Anthony Towns (@karltowns)

Nelle ore precedenti aveva fatto scalpore la foto pubblicata alle 3 del mattino, mentre tirava per l’ultima volta nella facility dei Timberwolves.

D’altra parte, però, Towns è molto emozionato per l’approdo ai Knicks, come ha spiegato lui stesso nella prima conferenza stampa.

Quando mia madre è arrivata dalla Repubblica Dominicana viveva nel New Jersey e andava spesso a vedere le partite dei Knicks. Sono cresciuto con lei che mi parlava del Madison Square Garden e della storia dei Knicks. Da ragazzo ho vissuto la Linsanity, non mi perdeva una partita di quella New York. Sono affezionato a questa franchigia anche perché è stata una delle poche a dare a mio padre una chance di giocare in NBA. Thibodeau? Ammiro la sua voglia di vincere, è un ottimo allenatore che lavora incessantemente e ama il suo lavoro. Sono più maturo rispetto a quando mi ha allenato a Timberwolves, so bene che gioca ama fare in attacco e in difesa, così come cosa si aspetta dai suoi giocatori.

Lo stesso Thibodeau si è detto felice dell’arrivo di KAT: “Ha acquisito molta esperienza, ha fatto strada nei playoff e certe cose devi viverle per capirle davvero. La sua comprensione del gioco è aumentato notevolmente, ha delle caratteristiche uniche ed è molto duttile”.

Ancora più entusiasta Leon Rose, president of basketball operations della squadra newyorkese: “Ha delle doti uniche, un mix di playmaking, doti balistiche, rimbalzi, difesa e stazza. Ha dimostrato di essere un giocatore e un uomo di spessore, completerà la nostra squadra e la cultura che stiamo costruendo”.