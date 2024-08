Mercato LBA, le ultime della settimana: Trapani chiude col botto! Trieste sarà la sorpresa dell’anno?

E’ il momento degli ultimi tasselli per completare i roster. Il mercato LBA promette spettacolo presentando diversi team molto ambiziosi. In settimana è arrivato il colpaccio sotto le plance della Trapani Shark; Treviso ha riportato in Italia un importante player ex-Tortona. Trieste mette a segno due colpi e si guadagna i riflettori di papabile squadra rivelazione.

EA7 OLIMPIA MILANO

Playmaker: Leandro Bolmaro, Nenad Dimitrijevic, Maodo Lo

Guardia: Armoni Brooks, Stefano Tonut, Giordano Bortolani, Diego Flaccadori

Ala piccola: Shavon Shields, Giampaolo Ricci

Ala grande: Nikola Mirotic, Zach LeDay

Centro: Josh Nebo, David McCormack, Ousmane Diop, Guglielmo Caruso

Coach: Ettore Messina

Trattative: Dopo David McCormack il mercato meneghino in entrata è chiuso. Ad ora sono 15 gli elementi presenti in roster ed è difficile ipotizzare eventuali tagli, anche se Caruso è stato parecchio chiacchierato finora per quanto riguarda un possibile addio.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA

Playmaker: Matt Morgan, Daniel Hackett, Alessandro Pajola

Guardia: Rayjon Tucker, Marco Belinelli, Riccardo Visconti

Ala piccola: Isaïa Cordinier, Will Clyburn

Ala grande: Tornike Shengelia, Andrejs Grazulis, Achille Polonara, Nicola Akele

Centro: Ante Zizic, Devontae Cacok, Momo Diouf

Coach: Luca Banchi

Trattative: Come l’EA7 anche la Virtus conta 15 giocatori in roster. Non sono previste partenze oltre quelle già annunciate.

GERMANI BRESCIA

Playmaker: Nikola Ivanovic, Chris Dowe

Guardia: Amedeo Della Valle, David Cournooh

Ala piccola: Jason Burnell, Demetre Rivers

Ala grande: Maurice Ndour, Joseph Mobio, Giancarlo Ferrero.

Centro: Miro Bilan

Coach: Peppe Poeta (da Milano, assistente)

Trattative: Le rotazioni di Brescia si sono ridotte di un’unità rispetto alla scorsa stagione. Il roster quest’anno sarà altrettanto talentuoso ma si cercherà di concentrare il minutaggio sui giocatori chiave del team. Mercato finito.

BERTAM DERTHONA BASKET

Playmaker: Tommy Kuhse, Tommaso Baldasso, Leonardo Candi

Guardia: Christian Vital, Davide Denegri

Ala piccola: Kyle Weems, Arturs Strautins

Ala grande: Justin Gorham, Luca Severini, Andrea Zerini

Centro: Ismael Kamagate, Paul Biligha, Lamine Tandia

Coach: Walter De Raffaele

Obiettivi: Tortona ha concluso le operazioni di mercato già da tempo, a testimonianza delle idee chiarissime di coach De Raffaele. Rotazioni lunghe per sfruttare le plurime caratteristiche dei tanti elementi del roster.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

Playmaker: Quinn Ellis, Toto Forray, Jordan Ford

Guardia: Myles Cale, Andrea Pecchia, Patrick Hassan

Ala piccola: Anthony Lamb, Denis Badalau, Saliou Niang

Ala grande: Eigirdas Zakauskas

Centro: Selom Mawugbe, Jordan Bayehe

Coach: Paolo Galbiati

Trattative: L’ultimo innesto in questo mercato LBA è il 2007 Patrick Hassan, che insieme a Denis Badalau formerà il pacchetto matricole della Dolomiti Energia. Sono arrivate rassicurazioni sulla tenuta fisica di Anthony Lamb, pronto sin da subito all’utilizzo. Trento è una squadra interessantissima e sembra aver alzato l’asticella rispetto allo scorso anno nonostante l’addio di Grazulis e Baldwin.

GEVI NAPOLI

Playmaker: Kevin Pangos, Giovanni De Nicolao, Stefano Saccoccia

Guardia: Zach Copeland, Charles Manning Jr

Ala Piccola: Jordan Hall, Tomas Woldetensae

Ala Grande: Deane Williams, Kaspar Treier

Centro: Leonardo Toté, Mabor Dut Biar

Coach: Igor Milicic

Trattative: Non è ancora finito il mercato di Napoli. Valutazioni in corso per l’ex NBA Dragan Bender, fortissimo centro ex Golden State Warriors e Phoenix Suns nell’orbita della nazionale croata da diverso tempo. Bender è fermo da oltre un anno e mezzo per un bruttissimo infortunio al crociato ma ha tutta la voglia del mondo di rilanciare una carriera proiettata verso lidi importanti. La strategia di Napoli dovrebbe consistere nell’ingaggio di un giocatore a gettone per due mesi (e in tal caso si parla molto di Zeljko Sakic, espertissimo giocatore croato che ha viaggiato con 9 punti di media lo scorso anno a Tofas nella massima serie turca e in Champions League) per poi tesserare Bender a Dicembre, momento in cui è atteso il suo recupero definitivo.

ESTRA PISTOIA

Playmaker: Michael Forrest, Gianluca Della Rosa

Guardia: Maverick Rowan, Lorenzo Saccaggi

Ala piccola: Michael Anumba, Gabriele Benetti

Ala grande: Elijah Childs, Eric Paschall.

Centro: Luka Brajkovic, Karlis Silins

Coach: Dante Calabria

Trattative: Dopo il colpo Paschall, Pistoia è pronta a radunarsi per avviare la nuova stagione. Lo scetticismo dei tifosi è grande visti i mesi di poca chiarezza nella comunicazione da parte della società, che ha annunciato il coach soltanto dieci giorni fa e ha tesserato alcuni giocatori ritenuti troppo “scommessa”. In ogni caso soltanto il campo ci darà delle risposte, ricordando la straordinaria stagione passata con un sesto posto raggiunto al termine della regular season.

GIVOVA SCAFATI

Playmaker: Frank Mason, Alessandro Zanelli

Guardia: Rob Gray, Levan Babilodze

Ala piccola: Elijah Stewart, Federico Miaschi

Ala grande: Sage Tolbert, Kruize Pinkins

Centro: Scott Ulaneo, Amida Brimah.

Coach: Marcelo Nicola (libero)

Trattative: Dopo aver sondato diversi profili alla fine Scafati ha deciso di puntare su Amida Brimah come centro della prossima stagione. 213 cm, ghanese classe 1994, vanta il riconoscimento di miglior stoppatore della storia della G-League con 2.2 stoppate di media a partita. Coach Nicola ha voluto puntare su un giocatore meno tecnico ma molto presente nel pitturato per bilanciare un quintetto che già consta di illustri interpreti in fase realizzativa.

NUTRIBULLET TREVISO

Playmaker: Ky Bowman, Bruno Mascolo, David Torresani

Guardia: D’Angelo Harrison

Ala piccola: Osvaldas Olisevicius, JP Macura

Ala grande: Valerio Mazzola, Andrea Mezzanotte

Centro: Pauly Paulicap, Justin Alston

Coach: Frank Vitucci

Trattative: Due gran bei colpi in una settimana per coach Vitucci. Firmano con Treviso Justin Alston e JP Macura. Alston è un centro esperto che ha registrato quasi 13 punti di media e 7 rimbalzi al Paok nell’ultima stagione in A1 greca; JP Macura è un volto già conosciuto alla LBA avendo disputato due stagioni con Tortona in cui si è dimostrato un giocatore tecnicamente superlativo. Macura è stato fermo la scorsa stagione per ripetuti infortuni alla schiena ma la sua condizione attuale è stata rassicurante per innescare l’operazione.

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI

Playmaker: Justin Bibbins, Alessandro Cappelletti, Stefano Trucchetti

Guardia: Brian Fobbs, Matteo Tambone

Ala piccola: Michal Sokolowski, Giovanni Veronesi

Ala grande: Eimantas Bendzius, Mattia Udom

Centro: Nate Renfro, Miralem Halilovic, Luca Vincini

Coach: Nenad Markovic

Trattative: Sassari è stata la primissima squadra di LBA a concludere tutte le operazioni di mercato. Il roster è già perfezionato da quasi due mesi.

OPENJOBMETIS VARESE

Playmaker: Nico Mannion, Matteo Librizzi

Guardia: Jaylen Hands, Jordan Harris

Ala piccola: Davide Alviti, Justin Gray, Nicolò Virginio

Ala grande: Gabe Brown, Elisee Assui

Centro: Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Abdel Fall.

Coach: Herman Mandole

Trattative: La situazione di Leo Okeke è molto grave e ormai le strade tra l’azzurro e Varese si separeranno. Al suo posto arriva temporaneamente Abdel Kader Pierre Fall, centro senegalese di formazione italiana di 202 centimetri che lo scorso anno ha indossato le canotte di Latina e Casale in A2. L’accordo con il giocatore classe ‘91, che prenderà dunque parte a tutte le attività della prima squadra, ha durata fino al 31 agosto con opzione di prolungamento per tutta la stagione. Trattasi, dunque, di un periodo di prova in questo mercato LBA.

PALLACANESTRO TRIESTE

Playmaker: Colbey Ross, Michele Ruzzier, Stefano Bossi

Guardie: Markel Brown, Luca Campogrande, Justin Reyes

Ala piccola: Lodovico Deangeli, Denzel Valentine.

Ala guardia: Jeff Brooks, Jarrod Uthoff

Centro:Jaycee Johnson, Francesco Candussi

Coach: Jamion Christian

Trattative: Il mercato LBA di Trieste si chiude con il botto: ingaggiato Denzel Valentine, guardia ex Milano con un passato NBA importante alle spalle in canotta Chicago Bulls, e riconfermato Justin Reyes, profeta della promozione lo scorso anno. Trieste è la candidata numero 1 (assieme a Trapani) ad essere la rivelazione della prossima LBA.

TRAPANI SHARK

Playmaker: Justin Robinson, JD Notae, Stefano Gentile

Guardia: Langston Galloway, Riccardo Rossato

Ala piccola: John Petrucelli, Awasi Yeboah, Marco Mollura

Ala grande: Amar Alibegovic, Akwasi Yeboah

Centro: Tibor Pleiss, Chris Horton, Rei Pullazi

Coach: Jasmin Repesa (libero)

Trattative: Il presidente Antonini, come promesso, ha stupito tutti in questo mercato LBA: illustrissima firma sotto le plance di Tibor Pleiss, centro di pregevole caratura cercato a lungo anche dall’EA7 Milano. Il roster è concluso, e senza sbilanciarsi troppo potremmo dire che siamo davanti a una potenziale candidata per le top 4 del campionato.

UMANA REYER VENEZIA

Playmaker: Tyler Ennis, Juan Fernandez

Guardia: Xavier Munford, Davide Moretti, Davide Casarin

Ala piccola: Jordan Parks, Carl Wheatle

Ala grande: Kyle Wiltjer, Aamir Simms, Alessandro Lever

Centro: Mfiondu Kabengele, Amedeo Tessitori

Coach: Neven Spahija

Trattative: Dopo Munford, il roster di Venezia è completo.

UNAHOTELS REGGIANA

Playmaker: Cassius Winston, Lorenzo Uglietti, Filippo Gallo

Guardia: Jamar Smith, Michele Vitali

Ala piccola: Jaylen Barford, Sasha Grant

Ala grande: Matteo Chillo, Kwan Cheatam

Centro: Momo Faye, Stephane Gombauld, Elhadji Fainke

Coach: Dimitris Priftis

Trattative: la Reggiana piazza un altro super-colpo, firmato Jaylen Barford, guardia di 191 cm proveniente dal Lokomotiv Kuban con cui ha giocato le scorsa tre stagioni, ultima delle quali viaggiando con circa 15 punti di media a partita. Dopo Winston, Cheatam e Gombauld, Reggio si regala un altro giocatore che aumenta di molto il livello tecnico del roster. Arriva nel pacchetto italiani anche Elhadji Fainke, centro classe 2005 di formazione italiana.

VANOLI CREMONA

Playmaker: Phil Booth, Corey Davis, Federico Zampini

Guardia: Tajion Jones, Trevor Lacey

Ala piccola: Luca Conti, Stefan Nikolic

Ala grande: Paul Eboua

Centro: Federico Poser, Tariq Owens

Coach: Demis Cavina

Trattative: Tariq Owens è il custode del pitturato della Vanoli Cremona. Il lungo ex Napoli ha firmato ed è pronto a battagliare sotto le plance e regalarci giocate da highlights. Coach Cavina ha ammesso che la Vanoli partirà da sfavorita per la prossima stagione, ma promette battaglia.

Leggi anche: Olimpiadi, solo in 4 hanno realizzato una tripla doppia nella storia: ecco tutti i nomi