Mercato LBA: tutti i movimenti e i rumors di queste prime settimane.

Analizziamo i primi movimenti di mercato di queste prime settimane estive. Molte franchigie operano politiche di continuità e hanno già provveduto a riconfermare il proprio blocco.

Olimpia Milano

Nel parco italiani il primo acquisto è Quinn Ellis da Trento; probabile permanenza di Mannion e Diop. Grande interrogativo Tonut, con Trieste alla finestra. Ricci e Flaccadori in scadenza: per Pippo ci sono buone chances di rinnovo, per Flacca anche ma occhio all’interessamento di Trento. Bortolani e Caruso con ogni probabilità salutano l’Armani e saranno oggetto di desiderio di molti club (il play può finire a Cantu’). Lato stranieri ci sarà una rivoluzione: il primo innesto è Marko Guduric e la prima partenza è Nikola Mirotic.

Verso la riconferma Nebo. Accostati Pradilla, Tyson Ward, Darius Thompson, Devin Booker, Lorenzo Brown e Awadu Abass. Il coach sarà ancora Ettore Messina.

Virtus Bologna

Occhi su Derrick Alston Jr., crack della LIGA ACB (16.9 punti e 4.2 rimbalzi) e della Basketball Champions League (17.8 punti 3.8 assist): è il principale indiziato a sostituire il partente Shengelia, ma bisognerà battere la concorrenza di Valencia. Probabilissimo addio di Cordinier e di Zizic; da non escludere il saluto anche di Clyburn. Tra gli italiani Pajola e Hackett restano, Diouf quasi sicuramente e per Akele c’è apertura. Belinelli potrebbe appendere le scarpe al chiodo. In entrata Saliou Niang, potrebbe esser seguito da Davide Casarin (quest’ultimo per ora un semplice rumor). Avanza l’ipotesi Gabriele Procida. Il coach sarà Dusko Ivanovic. Polonara ha un’altra grande battaglia da affrontare, e tutto il mondo della pallacanestro gli trasmetterà la propria vicinanza.

Reyer Venezia

Da ridisegnare completamente il roster. Kabengele va a Dubai, Ennis ha ricevuto un’offerta clamorosa dall’Hapoel Tel Aviv, da capire però la situazione legata al conflitto israelo-palestinese. In regia arrivano Candi e G. De Nicolao, in ala grande Stefan Nikolic da Cremona. Il centro sarà Chris Horton. Poca fiducia in Munford e McGruder, probabili partenti; corte spietata a Kyle Bowman. In uscita anche Moretti. Offerta per Zavier Simpson, playmaker del Cluj. Il coach sarà Steven Spahija.

Germani Brescia

Gli unici contratti con scadenza 2026 sono di Mobio e Della Valle. Hanno opzione di rinnovo annuale Burnell, Bilan, Ndour, Ivanovic e Ferrero. In scadenza Rivers, Cournooh, Dowe. Valutazione su Flaccadori se si libera da Milano, per il resto il mercato è ancora fermo (si lavora sotto traccia) per non distogliere l’attenzione dell’obiettivo scudetto. Poeta ha rinnovato fino al 2027.

Dolomiti Energia Trento

Ellis a Milano, Niang verso Bologna.

Hassan, Badalau, Mawugbe e Pecchia dovrebbero restare. Trattativa per i rinnovi di Bayehe, Lamb e Ford; Cale ha contratto fino al 2026 ma non è scontata la permanenza. Suggestione Flaccadori, corsa a due con Treviso per Deshawn Stephens

Trapani Shark

Antonini ha annunciato che restano, oltre a coach Repesa, Robinson, Notae, Petruccelli, Gentile, Alibegovic, Rossato, Eboua. Si lavora per Totè e Cheatam. Galloway non resta, si studia il gran colpo per sostituirlo.

Unahotels Reggio Emilia

Firmato il playmaker ex Brescia Troy Caupain, cui seguono i rinnovi di Michele Vitali e Lorenzo Uglietti. Sondaggio per Brae Ivey, offerta di rinnovo a Cheatam, su cui c’è Trapani; in ala grande contatti avviati con Luca Severini. Per completare gli italiani c’è il nome di Diego Garavaglia.

Bertram Tortona

Severini verso la partenza, Candi si è già accasato a Venezia e si punterà molto su Denegri, indietro nelle rotazioni quest’anno. Piacciono moltissimo Cappelletti e Brae Ivey. C’è intenzione di trattenere Gorham. Baldasso punto fermo.

Nutribullet Treviso

Rivoluzione totale. Bruno Mascolo è uscito dal contratto e può far ritorno a Napoli; Bowman andrà via, probabilmente a Venezia. Olisevicius ha contratto, ma con opzione di uscita da entrambe le parti. Torresani spera in un approdo in NCAA, Paulicup ha già annunciato l’addio e flirta con Varese. Vicino Miaschi, corsa a due con Trento per Deshawn Stephens.

Dinamo Sassari

Si riparte da Vincini e Rashwan Thomas, come affermato dal ds Sartori. Tabula rasa per tutti gli altri stranieri della stagione 24/25. Complicato trattenere Cappelletti, fortemente corteggiato da Tortona. Piace Brae Ivey.

Vanoli Cremona

Si punta forte sul rinnovo di Jones, nel parco italiani dovrebbe restare solo Zampini. Nikolic esercita l’uscita e firma a Venezia.

Napoli Basket

Ancora nessuna ufficialità ma i rumors insistenti danno ormai per fatto l’accordo con Alessandro Magro in panchina e Bruno Mascolo nello spot di play. Del roster 2024/2025 potrebbero restare Treier e Totè (su quest’ultimo si è fiondata Trapani). Zubcic ha contratto fino al 2026 ma sarà difficile vederlo in canotta azzurra ancora. Rientra Manning dalla Russia, si è già al lavoro per trovargli altra sistemazione.

Openjobmetis Varese

Si segue la pista Paulicup, interessano Max Ladurner e Dut Mabor. La richiesta di coach Kastritis è Luka Petrasek. Riconfermato Librizzi (estensione fino al 2028), dirigenza al lavoro per convincere anche Davide Alviti. Sembra questione di giorni il rinnovo di Assui, ipotesi NCAA sfumata. Hands impossibile da trattenere, saluta anche Kao Akobundu-Ehiogu

APU Udine

Ambiziosa la neopromossa friulana: pronta l’offerta per Langston Galloway. Già firmati Shakur Juiston e Skylar Spencer sotto le plance. Confermato Da Ros.

Pall. Cantu’

Il regalo promozione può essere Giordano Bortolani. Si cerca di confermare McGee e Grant-Basile, ma le offerte sono plurime.

Pall. Trieste

Il sogno si chiama Tonut. Saranno ancora in canotta rossa Jeff Brooks, Ruzzier, Colbey Ross, Uthoff e Brown. Attesa per il nuovo coach.

