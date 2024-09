Vlade Divac non ha dubbi: “Nikola Jokic è il miglior europeo di sempre”

Nikola Jokic è l’unico europeo, dopo Dirk Nowitzki e Giannis Antetokounmpo, ad aver vinto l’MVP della stagione regolare NBA. Il serbo è però l’unico europeo ad averne vinti più di due, addirittura tre: nel 2021, nel 2022 e nel 2024. Nel frattempo Jokic ha anche vinto un titolo NBA con annesso MVP delle Finals, per non parlare dei traguardi raggiunti con la sua Nazionale, bronzo olimpico a Parigi ma anche argento mondiale nel 2023.

La carriera di Jokic è stata finora talmente dominante che Vlade Divac, in una recente intervista col croato Index, non ha esitato a definire la star dei Denver Nuggets “il miglior giocatore europeo di tutti i tempi”.

“I risultati lo confermano. E l’essenza dello sport sono i risultati. Basandoci su quelli, penso non ci sia alcun dubbio a riguardo” ha dichiarato Divac. Le parole dell’ex Lakers e Kings, ora presidente di Sacramento, faranno sicuramente discutere: Jokic è di fatto uno dei migliori non americani di sempre, con Nowitzki, Giannis e lo stesso Luka Doncic che possono però dire la propria in questa classifica.