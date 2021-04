Miglior quintetto di EuroCup: c’è anche un giocatore della Virtus Bologna

Poco fa l’EuroCup ha annunciato il miglior quintetto della sua stagione 2020-21, ad una settimana da Gara-1 di finale tra Unics Kazan e Monaco. Presente nello starting five migliore di quest’anno anche Milos Teodosic, leader assoluto della Virtus Bologna, purtroppo sconfitta in semifinale da Kazan.

Il serbo è stato inserito al fianco di Jamar Smith (Unics Kazan), Isaia Cordinier (Nanterre), Mathias Lessort (Monaco) e Willie Reed (Buducnost). Teodosic in questa stagione di EuroCup ha mantenuto 15.4 punti e 6.9 assist di media, la Virtus è rimasto imbattuta fino alle semifinali dove ha perso 2-1.

We are happy to announce the 2020/21 All-EuroCup First Team!🔥@MilosTeodosic4 – @Virtusbo @Jamar_Smith309 – @unicsbasket @izaycordinier – @Nanterre92 @ThiasLsf – @ASMonaco_Basket

Willie Reed – @KKBuducnostVOLI

What a season it has been for these players!#RoadToGreatness

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) April 21, 2021