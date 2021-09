Mike James, che ha recentemente rescisso il proprio contratto con il CSKA Mosca, sembra essere molto vicino alla firma con il Monaco, squadra che √® arrivata in EuroLega grazie all’EuroCup. La notizia clamorosa arriva da Home of Glory:

ūüí£‚ĚóMIKE JAMES is advanced talks with AS Monaco Basket. — Home of Glory (@thehomeofglory) September 11, 2021

Mike James al Monaco sarebbe un colpo clamoroso per la squadra che milita in Ligue 1 perch√©, nonostante le sue intemperanze, sappiamo quanto possa fare la differenza. Al momento nessun altro giornalista ha confermato la notizia perci√≤ stiamo a vedere se questo rumors si trasformer√† in realt√†. C’√® da dire per√≤ che a oggi MJ non pu√≤ pretendere pi√Ļ di tanto.

L’aggiunta di James andr√† a stravolgere il power ranking di EuroLega? Pu√≤ essere perch√© l’ex CSKA Mosca, Brooklyn Nets e Olimpia Milano √® uno che sa vincere le partite da solo. Se i monegaschi riusciranno a contenere il suo carattere pittoresco, potrebbe addirittura dare una speranza di playoff ai biancorossi.

