Mike Malone, BORDATA ai Kings per il licenziamento di Mike Brown: “Senza classe, senza palle”

Mike Malone ha iniziato la sua carriera da allenatore NBA ai Sacramento Kings, nella stagione 2013-14. Dopo 20 anni da assistente, Malone venne assunto dai Kings e nella prima stagione da head coach chiuse con 28-54: fuori dai Playoff, ma per la franchigia non era certo una novità. L’anno dopo la musica cambiò: Sacramento iniziò bene la stagione e a poco più di un quarto stagione il record della squadra era di 11-13. Quindi la decisione della dirigenza di esonerare Malone: a fine anno i Kings avrebbero avuto un record di 29-53, ancora fuori dai Playoff.

Non stupisce quindi che Mike Malone, nel frattempo diventato uno dei migliori allenatori NBA con i Denver Nuggets, abbia ancora qualche sassolino nella scarpa. Ieri, dopo che i Kings hanno licenziato Mike Brown in seguito a una partenza 13-18, l’attuale coach dei Nuggets non si è tirato indietro: “Non sono sorpreso, per due ragioni. La prima è perché da allenatore NBA so che la colpa viene sempre data a noi. Quando vinci, è merito di Sabonis e Fox. Quando perdi, è colpa di Mike Brown. Funziona così. La seconda ragione è chi ha preso la decisione. Quindi non sono sorpreso che Brown sia stato licenziato, perché anche io sono stato licenziato dalla stessa persona. Ciò che mi fa arrabbiare è che hanno perso ieri, credo la quinta partita di fila. Una brutta sconfitta, arrivata per un fallo su un tiro da tre. Si sono allenati questa mattina, Brown ha fatto le interviste, era in macchina che stava andando in aeroporto per volare a Los Angeles. Lo chiamano al telefono. Senza classe. Senza palle. È tutto ciò che ho da dire”.

L’esonero ha lasciato perplessi tanti tifosi e addetti ai lavori perché i Kings erano comunque ancora in corsa per la post-season. Brown nel 2023 era stato premiato dalla NBA come Coach of the Year per aver riportato i Kings ai Playoff dopo 17 anni. Non solo: nella scorsa stagione, pur venendo eliminati al Play-in, la squadra era arrivata 9° centrando quindi ancora una volta la post-season. E nel frattempo Sacramento aveva rinnovato il contratto di Brown fino al 2027.