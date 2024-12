Sacramento Kings, si cambia: esonerato coach Mike Brown

I Sacramento Kings sono una delle grandi delusioni di questa prima parte di stagione regolare NBA. La franchigia della California ha un record di 13-18, quartultima nella Western Conference, ed ha perso le ultime 5 partite. Per questo motivo la dirigenza ha deciso per un cambio radicale e poco fa ha annunciato l’esonero di coach Mike Brown, sulla panchina dei Kings dal 2022.

Brown, 54 anni, è stato a suo modo un allenatore storico per Sacramento, visto che l’ha riportata ai Playoff per la prima volta dopo 17 anni. Nel 2023, anno in cui era stato anche premiato come Coach of the Year (per la seconda volta in carriera), i Kings avevano poi perso al primo turno contro i Golden State Warriors per 4-3. Nella passata stagione avevano chiuso invece noni in classifica, venendo poi sconfitti al Play-in dai New Orleans Pelicans.

Mike Brown aveva rinnovato con i Kings solo pochi mesi fa: il suo contratto era valido fino al 2027.