Milano, allenamento a Valencia per preparare la partita contro Valencia che si giocherà però a Milano

La forte nevicata che ha colpito Madrid nel weekend ha bloccato l’Olimpia Milano in Spagna, costringendo la Legabasket a rinviare la gara tra i biancorossi e Cremona in programma domenica. Ieri Milano è finalmente riuscita a lasciare Madrid, ma per Valencia: i giocatori e lo staff si sono recati in treno nell’altra città spagnola dove si sono allenati sul campo della squadra di casa prima di rientrare finalmente in Italia.

❗️A causa della mancata riapertura dell’aeroporto di Madrid, l’Olimpia si è trasferita nella serata di domenica a Valencia in treno, da dove lunedì farà rientro a Milano in vista della gara di martedì di @EuroLeague 🚂🚂🚂🚂🚂🚂#insieme #TheTerminal pic.twitter.com/eP1gKkThRa — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) January 10, 2021

Ironia della sorte, il prossimo impegno di Milano in Eurolega, martedì, sarà proprio contro Valencia, ma si giocherà al Forum di Assago. Praticamente la squadra di Ettore Messina ha preparato la sfida al Valencia sul parquet dello stesso Valencia, ma la partita si giocherà a Milano. Una coincidenza sulla quale hanno scherzato gli stessi giocatori su Twitter.

Da parte di Valencia invece un bel segnale di sportività, tradotto (anche) sui social:

🤜🤛 Encantados de recibiros y poder ayudar 🤜🤛 Felice di riceverti e di poterti aiutare 🤜🤛 Delighted to host you and be able to help https://t.co/e7OyZwm1M2 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) January 11, 2021

Foto: Olimpia Milano

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.