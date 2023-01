Milano ha l’accordo con Shabazz Napier per il resto della stagione

Sembra in dirittura d’arrivo la firma di Shabazz Napier con l’Olimpia Milano. Secondo Encestando, che già ieri aveva parlato della trattativa, sarebbe stato trovato nelle scorse ore l’accordo definitivo. La point guard americana, che ha iniziato la stagione in Messico, dovrebbe quindi essere annunciata nei prossimi giorni. Il contratto sarà fino al termine della stagione.

🚨Well, deal done, I was told.

Napier signed with Armani Milan until end of the season https://t.co/KnLIsK8fiy — www.encestando.es (@webEncestando) January 25, 2023

Napier andrà a sostituire l’infortunato Kevin Pangos, che ne avrà ancora per molto e potrebbe addirittura non recuperare in questa stagione. L’ex NBA, 31 anni, aveva già firmato in EuroLega con lo Zenit San Pietroburgo nella scorsa stagione, senza scendere mai in campo per infortunio. In diversi anni di NBA, Shabazz Napier ha segnato 7.1 punti di media, mentre in Messico le sue cifre parlano di 15.7 punti di media in 13 partite disputate.