Milano-Monaco, le pagelle: Hines innesca Baron e il cuore di Ricci

L’Olimpia Milano, priva di coach Messina (out per influenza) regala una serata pazzesca al Forum: la grande rimonta dal -17 vale la prima vittoria in casa in Eurolega per 79-71. L’espulsione di Kyle Hines innesca la reazionene e cambia il volto della gara.

OLIMPIA MILANO

Davies 7,5: una gara di sostanza, soprattutto in attacco

Luwawu-Cabarrot 5: oggi non pienamente in serata e, non essendo subito entrato in ritmo, il coach non lo forza

Mitrou-Long 5: senza dubbio ci si aspetta sempre molto di più da lui che però è un ottimo specialista, non un playmaker e spesso commette delle ingenuità gravi

Tonut 5,5: poco incisivo nei poco meno di 6 minuti concessi

Melli 7: sicuramente qualche imprecisione di troppo ma emerge nel momento chiave grazie alla sua esperienza

Baron 9: con un prezioso 60% da dietro l’arco, è il leader offensivo indiscusso dell’Olimpia Milano in questo momento

Ricci 8,5: è la sua miglior partita in EL, in cui si scrive veramente tra i protagonisti, catturando anche 8 rimbalzi

Hall 7,5: in una serata non brillante dall’arco, si affida ai canestri in area e si spende soprattutto in difesa

Hines 8: a parte il solito lavoro, la sua espulsione cambia il volto alla partita, proprio per la sua capacità di mettersi a servizio totale della squadra

Voigtmann 4,5: sempre più ai margini delle rotazioni in Eurolega, non riesce a diventare mai incisivo

Coach Fioretti 7,5: gestisce bene le rotazioni, dando spazio a Ricci che ripaga la fiducia e non forzando giocatori non in partita

AS MONACO

Brown 6: bene a rimbalzo e in difesa ma non è mai determinante in attacco

Okobo 6,5: è sempre lì a macinare e a creare qualcosa per la squadra

Blossomgame 5: tante occasioni per dire la sua ma non entra mai in gara

Diallo 6: all’inizio del match sicuramente più incisivo a rimbalzo, si spegne man mano

Montiejunas 6,5: è una presenza sempre parecchio ingombrante nel pitturato, soprattutto nel primo tempo

Ouattara 5: come per altri, non riesce mai a carburare

Hall 6,5: praticamente una certezza nei rimbalzi offensivi per il Monaco

James 7: tutti gli attacchi passano dalle sue mani e il suo tabellino è sempre ricco, trascinando il Monaco in vantaggio ma il 20% da 3 e alcune forzature nei momenti chiave pesano

Coach Obradovic 5,5: non riesce mai a chiudere la difesa su Baron che, soprattutto in questo momento della stagione, è il vero calibro dell’Olimpia

