Mouhamed Faye tra NBA e NCAA: due università americane offrono 2,5 milioni per bloccare il draft

Il futuro di Mouhamed Faye, talento classe 2005 in forza alla UnaHotels Reggio Emilia, è al centro di un vero e proprio braccio di ferro tra il sogno NBA e la corte serrata di due università NCAA di primo livello. Il lungo africano si è dichiarato per il Draft NBA 2025 come “early entry”, ma il suo nome è finito nel mirino di diversi atenei NCAA, pronti a fare follie pur di strapparlo al professionismo.

Una stagione da protagonista in LBA

Faye ha concluso una stagione da 10,1 punti e 7,8 rimbalzi di media nella Lega Basket Serie A, dimostrando maturità, atletismo e potenziale da primo round. Le sue prestazioni con la maglia di Reggio Emilia non sono passate inosservate né agli scout NBA, né agli osservatori del college basketball.

Offerta shock dalla NCAA: 2,5 milioni per un anno

Secondo quanto riportato da Superbasket, ci sarebbe un forte interesse da parte di due prestigiose università NCAA, pronte a mettere sul piatto una proposta da 2,5 milioni di dollari lordi. L’obiettivo? Convincere Faye a ritirare la propria candidatura dal Draft NBA e disputare almeno una stagione nel campionato universitario americano.

Una cifra altissima, resa possibile dalle nuove regole sul NIL (Name, Image and Likeness), che permettono agli atleti NCAA di monetizzare la propria immagine.

Tra Draft e college: la decisione entro giugno

Mouhamed Faye ha ora tempo fino al 16 giugno per decidere se restare nel processo pre-Draft NBA o ritirarsi, mantenendo l’eleggibilità NCAA. La scelta non sarà semplice: da un lato, la possibilità di accedere già ora al mondo NBA; dall’altro, un’offerta economica e sportiva importante per continuare a crescere in un contesto altamente competitivo come quello dei college USA.

