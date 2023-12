Napier subito leader e Milano DILAGA contro Cremona

Olimpia EA7 Milano – Vanoli Cremona 74-51

(16-11; 16-11; 22-25; 20-4)

L’Olimpia EA7 Milano ha giocato una grande gara contro la Vanoli Cremona con un Shabazz Napier subito in quintetto e subito protagonista con tanti canestri (16 punti alla fine). Decisivo un quarto periodo stratosferico da 20 a 4, grazie a un’ottima difesa dei padroni di casa e alle pessime percentuali dalla lunga distanza.

1° tempo

I primi 10 minuti sono abbastanza brutti. Si segna molto poco e c’è grande equilibrio per 7 minuti abbondanti. Napier è già leader dell’Olimpia ma sono Flaccadori, Tonut e Voigtmann a dare il 16 a 11 contro la Vanoli Cremona alla prima pausa obbligatoria della contesa. Il copione è più o meno lo stesso anche nel secondo periodo, con l’EA7 che sembra però maggiormente in controllo dell’inerzia della sfida. Hall e Napier sono senza dubbio i due leader tecnici ed emotivi della squadra di casa e grazie a loro le Scarpette Rosse chiudono il primo tempo sopra di 10 lunghezze, 32 a 22. Come potete immaginare dal punteggio, finora è stata tutt’altro che una gara emozionante, considerato che i cremonesi hanno segnato solo 22 punti in 20 minuti.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi Milano prova subito a scappare, toccando anche il +13, ma la Vanoli è paziente e, grazie anche alla zona, rientra in partita: -8 a 2.28 dal suono della terza sirena. Zegarowski prova a mettersi in ritmo e segna una tripla in contropiede che fissa il -7, 54 a 47, risultato all’ultima pausa obbligatoria della contesa. All’inizio del quarto quarto gli ospiti sbagliano diverse triple aperte e Milano la punisce con Melli e Voigtmann, principali artefici di un parziale di 10 a 2: +15 a 6′ dal termine. La Vanoli non segna più e alla fine l’EA7 Milano dilaga e batte Cremona per 74 a 51.

Milano: Bortolani 3, Garavaglia 0, Tonut 8, Melli 9, Kamagate 0, Flaccadori 8, Hall 14, Caruso 0, Shields 5, Hines 5, Voigtmann 6+8R+5A, Napier 16. All. Ettore Messina.

Cremona: Adrian 3, Zegarowski 9, Pecchia 2, Denegri 1, Lacey 4, Piccoli 0, McCullough 21, Golden 6, Zanotti 0, Eboua 5. All. Demis Cavina.

QUI trovi le stats della partita.

Immagine in evidenza: Olimpia Milano

