Com’è andato il (ri)esordio di Shabazz Napier con l’EA7 Milano?

In questo mezzogiorno prenatalizio Shabazz Napier ha riesordito con l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, nel match di Serie A stravinto contro la Vanoli Cremona. QUI per leggere la cronaca della gara. Ma com’è andato l’americano alla sua prima nel sua seconda esperienza meneghina?

Per prima cosa è partito in quintetto, subito a far capire quanto sia importante per coach Ettore Messina. Gioca in totale 24 minuti abbondanti e segna 16 punti, tirando 3 su 3 da due e 3 su 5 dalla lunga distanza. Non ha particolarmente messo in ritmo i compagni perché ha smazzato 1 solo assist e ha anche preso 1 rimbalzo. Un dato positivo sono le 3 palle recupere, però è anche vero che ne ha anche perse 4.

Shabazz Napier ha chiuso come il miglior marcatore dell’Olimpia EA7 Milano nella gara contro la Vanoli Cremona. Non è stato il migliore del match in generale perché il cremonese Wayne McCullough ha fatto meglio di lui, chiudendo con 21 punti a referto.

Diciamo che, se il buongiorno si vede dal mattino, l’avventura numero 2 di Napier è sicuramente iniziata con il piede giusto. Ora vediamo se riuscirà a ripetersi e migliorarsi, soprattutto in EuroLega.

Immagine in evidenza: Olimpia Milano

Leggi anche: Rischio raid dei tifosi della Roma per EA7 Milano-Stella Rossa: scattano i divieti