Napoli, alla fine chi arriverà in panchina al posto di Milicic?

La Ge.Vi. Napoli ha iniziato la stagione nel peggior modo possibile, ovvero con 8 sconfitte in 8 disputate in Serie A.

Questi risultati hanno portato all’esonero di coach Igor Milicic, un allenatore che rimarrà nella storia del Napoli Basket per aver vinto quella Coppa Italia incredibile a febbraio 2024 contro l’Olimpia Milano.

Subito dopo la sconfitta contro Treviso è iniziata la caccia all’allenatore, con Marco Ramondino e Attilio Caja favoriti per questa posizione. Il primo ha parlato, da quello che raccontano i rumors, con la società campana, lui che è avellinese d’origine, ma non si è arrivati a una quadra. Caja, invece, come sappiamo, è ritornato sulla panchina della Fortitudo Bologna dopo qualche mese di assenza e un’estate complicata.

Al momento il favorito, secondo quanto riportato da Giuseppe Malaguti, per sostituire Milicic a Napoli sarebbe Giorgio Valli, coach modenese che non si vede in Serie A da diversi anni, dopo la sua ultima esperienza alla Virtus Bologna nel 2016. Valli era da poco entrato nel settore giovanile di Comiso ma potrebbe cambiare idea a brevissimo se l’accordo con i partenopei dovesse diventare realtà. Stiamo a vedere se Giorgio Valli davvero allenerà la formazione napoletana.

