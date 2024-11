Gli ultimi due buzzer beater in NBA sono stati viziati da una violazione di passi

Negli ultimi giorni, in NBA abbiamo assistito a due buzzer beater. Il primo firmato da Jayson Tatum, per consegnare la vittoria a Boston nella partita contro i Toronto Raptors, la notte tra sabato e domenica. Il secondo il giorno dopo, quello di Julius Randle con la maglia di Minnesota nel successo sui Phoenix Suns. Come di consueto, la NBA ha pubblicato i suoi Last 2 Minutes Report per le partite del weekend, ammettendo eventuali errori arbitrali: è emerso quindi che sia il canestro di Tatum che quello di Randle sarebbero stati da annullare.

Tatum ha commesso passi in partenza, muovendo entrambi i piedi prima di partire in palleggio e infilare la tripla decisiva in faccia a Ochai Agbaji. Dal video è evidente: se gli arbitri avessero fischiato correttamente, la gara sarebbe andata al secondo OT.

The NBA announced that Jayson Tatum committed a travel on his game-winning shot last night, per @ByTimReynolds pic.twitter.com/J3zF0cdlFt — NBACentral (@TheDunkCentral) November 17, 2024

Anche a Randle sarebbe dovuta essere fischiata una violazione di passi in partenza. Il giocatore dei Timberwolves ha mosso entrambi i piedi in ricezione, aiutandosi per superare la difesa di Josh Okogie prima di mettere palla a terra. Sul campo Phoenix aveva protestato per un presunto fallo in attacco di Randle, reo di aver spinto Okogie prima del tiro: secondo la NBA però in quel caso non c’era scorrettezza e gli arbitri hanno fatto bene a non fischiare. Se però fosse stato fermato il gioco sui passi del giocatore dei T’Wolves, la gara sarebbe andata al supplementare.