Napoli Basket, la terza maglia è una dedica d’amore a Maradona e all’Argentina

Napoli, città intrisa di passione e orgoglio, è stata il palcoscenico di molte storie leggendarie. Tra queste, il rapporto tra Napoli, Diego Maradona, il calcio, l’Argentina e il basket a Napoli: un capitolo affascinante da ricordare. Napoli Basket e Givova hanno deciso di creare questa maglia ispirandosi ai colori dell’Argentina e ad una leggenda indimenticabile: una jersey che unisce il passato al presente e porta il fuoco dell’entusiasmo di Maradona nel cuore di ogni appassionato di basket.

Maradona è un’icona che ha incantato i tifosi e portato gloria alla città. Ma il suo legame con Napoli non si è limitato solo al calcio. Diego Maradona ha dimostrato un amore profondo per la città di Napoli, sostenendo in modo appassionato il basket, oltre che un grande amante della sua Argentina. Maradona non solo assisteva alle partite, ma spesso era possibile osservarlo giocare a basket con gli amici nei quartieri della città. Testimonianza tangibile del suo amore per Napoli e per lo sport in generale.

Questa jersey verrà indossata in occasione della prossima partita tra Generazione Vincente Napoli Basket e Virtus Segafredo Bologna, Lunedì 30 ottobre, giorno in cui ricorre il compleanno di Diego. Molto più di una divisa, un tributo alla grandezza!

