Gianmarco Pozzecco: “Petrucci miglior manager mai incontrato, l’Asvel sarà utile anche per la Nazionale”

Gianmarco Pozzecco si prepara all’esordio sulla panchina dell’Asvel Villerbaune. La prima del coach italiano in EuroLega sarà questa sera contro la Virtus Bologna.

Alla vigilia il Poz ne ha parlato a Sky Sport, ripreso anche dall’Ansa. Innanzitutto ha sottolineato come questo incarico lo aiuterà anche a gestire meglio l’Italbasket, ringraziando ancora il presidente federale Petrucci.

Ringrazio Petrucci che è uno dei manager sportivi migliori che abbia mai incontrato. Io vivo tutto con grande trasporto, per questa è stata dura arrivare dal nulla a giocarsi il Mondiale in pochi giorni. Questa opportunità che vivo con grande entusiasmo mi aiuterà anche a gestire meglio la Nazionale nel Pre-Olimpico. Il destino ha voluto che incontrassi subito gli italiani: la Virtus all’esordio, poi lo Strasburgo di Alberani e Cancellieri. Per le emozioni però non c’è spazio, siamo concentrati su come migliorare la squadra e iniziare nel migliore dei modi.

Successivamente Pozzecco ha parlato del rapporto con Tony Parker, patron dell’Asvel.

Per la prima volta ho un presidente più forte di me… Con lui c’è già un buon feeling, siamo entrambi ex giocatori, si vede che ha voglia di costruire qualcosa di importante, vuole strutturare il club in stile NBA e sa bene come si fa, spero di poterlo aiutare.

Infine il Poz è tornato sul suo rapporto con la FIP, sul Mondiale e sul suo stile da allenatore.