Napoli, con Ben Bentil è già finita: ufficiale la rescissione

L’esperienza di Ben Bentil al Napoli Basket è stata piuttosto breve: arrivato come primo innesto stagionale dopo un avvio shock, l’americano ha rescisso nelle scorse ore il proprio contratto. Bentil, che in Italia aveva già indossato la maglia dell’Olimpia Milano, in azzurro ha segnato 14.9 punti e 6.3 rimbalzi di media risultando spesso tra i migliori in questo disastroso girone d’andata che vede Napoli ultima in classifica, con un record di 3-13.

Nel corso dei mesi Napoli non ha aggiunto solo Ben Bentil, ma anche Jacob Pullen, Erick Green, Tomislav Zubcic e Malik Newman, quest’ultimo tagliato pochi giorni fa. Oltre ovviamente al cambio in panchina, con l’arrivo di Giorgio Valli al posto di Igor Milicic.

La fortuna dei partenopei è che la corsa per la salvezza è ancora apertissima, nonostante la partenza 0-10: Pistoia e Scafati hanno una sola vittoria in più, mentre Cremona (salvo vittoria questa sera contro la Virtus Bologna) è a pari punti con Napoli.

Foto: Napoli Basket