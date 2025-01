Slam Dunk Contest 2025, il primo partecipante è stato svelato

Stephon Castle, rookie dei San Antonio Spurs, ha accettato l’invito a partecipare allo Slam Dunk Contest in programma durante l’NBA All-Star Weekend. L’atteso evento si terrà il 15 febbraio 2025 a Phoenix, Arizona, e la speranza è che recuperi un po’ dello smalto perso nelle ultime edizioni.

Castle, scelto dagli Spurs con la 4° chiamata assoluta al Draft NBA 2024, ha già catturato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori grazie alle sue straordinarie doti atletiche e alla sua capacità di adattarsi rapidamente al “piano di sopra”. Nella sua prima stagione, il rookie sta registrando una media di 11.6 punti e 3.6 assist.

Il giocatore ha già dimostrato di poter saltare molto in alto in più occasioni in questa stagione, uno stile di gioco insolito per gli Spurs.

Restano ora da svelare gli altri 3 partecipanti: i tifosi chiedono a gran voce Anthony Edwards, bisognerà vedere se la NBA cercherà si rispolverare lo Slam Dunk Contest con qualche big name.