Napoli, operazione nostalgia: Zubcic in arrivo, vicinissimo Pullen

In casa Napoli sta accadendo una vera e propria rivoluzione interna. Dopo la separazione dal d.s. Pedro Llompart e da coach Igor Milicic, colpevoli di aver allestito un roster con poco equilibrio e talento, le ultime disperate operazioni in entrata sono condotte direttamente dai vertici societari e mirate al ritorno di due assoluti protagonisti della precedente stagione.

Da indiscrezioni raccolte, l’innesto di Tomislav Zubcic è prossimo all’annuncio ma non è l’unico ritorno in vista: clamorosamente potrebbe tornare all’ombra del Vesuvio anche Jacob Pullen, il go-to-guy degli ultimi 15 secondi della finale contro l’Olimpia Milano che segnò lo storico trionfo nella Coppa Italia 2024.

L’addio di Milicic e Llompart ha innescato nei due giocatori il desiderio di ritornare a Napoli, lido in cui hanno trascorso una stagione assolutamente piacevole e in perfetta sintonia con l’ambiente. La società, con questa duplice operazione, vuole chiaramente evidenziare l’inversione di rotta e il punto esclamativo a un progetto che sembrava esser partito in pompa magna, ma tramontato dopo il disastro delle prime 11 partite senza vittorie.

Valigia pronta per Zach Copeland, la cui prestazione brillante da 30 punti nella semifinale di Supercoppa contro Bologna è solo un lontano e sbiadito ricordo.

Zubcic e Pullen sono due giocatori forse non adatti alle esigenze tecnico-tattiche del momento, ma sicuramente talentuosi e capaci di portare una ventata di entusiasmo a un ambiente depresso dallo 0 su 11 maturato. Intanto, il derby interno contro Scafati si avvicina e ha il sapore di ultimissima spiaggia.

Leggi anche: Bronny James parteciperà al G-League Showcase di Orlando.