La NBA ha ufficializzato il nuovo format dell’All Star Game

Prosegue il tentativo della NBA di rendere nuovamente l’All Star Game un appuntamento appetibile. Per l’edizione 2025 (in programma al Chase Center di San Francisco) arriva una vera e propria rivoluzione, come emerso già da qualche settimana.

Le quattro squadre

Non ci saranno più due squadre ma un mini-torneo con quattro formazioni. Tre di queste saranno composte da 8 All Star, selezionati fra i 24 migliori giocatori della lega (12 per Conference). I roster saranno composti dagli opinionisti Shaquille O’Neal, Charles Barkley e Kenny Smith attraverso un Draft. La quarta squadra sarà quella che vincerà il Rising Star Challenge del venerdì, la general manager sarà l’ex leggenda WNBA Candace Parker. L’allenatore della squadra con il miglior record a Est e a Ovest guideranno due delle squadre di All-Star, i rispettivi assistenti alleneranno la terza formazione e quella dei giovani.

Regolamento e premi

Le semifinali e la finale si giocheranno consecutivamente domenica 16 Febbraio. Non ci sarà il tempo, le partite si concluderanno quando una delle due squadre raggiungerà quota 40 punti. Premi in denaro anche per l’ASG, sulla scorta di quanto ideato per la NBA Cup. A ogni giocatore della squadra vincente andranno 125.000 dollari, gli atleti della seconda intascheranno 50k ciascuno, 25.000 a tutti gli altri. Spesa complessiva da parte della NBA di 1,8 milioni di dollari solamente in premi.

Le date e le convocazioni

I 24 All Star verranno selezionati sulla base del voto dei tifosi (50%), dei colleghi (25%) e degli addetti ai lavori (25%). I fan decideranno anche cinque giocatori che dovranno necessariamente partire in quintetto base. Le votazioni saranno aperte dal 19 Dicembre al 20 Gennaio. Il 23 verranno svelati i 10 che saranno sicuri di partire nei vari starting five, il 30 verranno comunicati gli altri 14 che comporranno i roster. Il 6 Febbraio, invece, ci sarà il Draft in cui Barkley, Shaq e Smith sceglieranno i loro giocatori e allenatori.