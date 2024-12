Bronny James parteciperà al G-League Showcase di Orlando

Il rookie dei Los Angeles Lakers, Bronny James, reduce da una serie di promettenti prestazioni con i South Bay Lakers, parteciperà questa settimana al G-League Winter Showcase, come hanno riferito fonti a ESPN.

Lo showcase si svolge dal 19 al 22 dicembre a Orlando, in Florida, ed è uno degli eventi più importanti del calendario della G-League, con la presenza di personale di tutte e 30 le squadre NBA per scrutare i talenti in mostra.

Secondo quanto riferito da fonti di ESPN, il front office dei Lakers e gli agenti di James della Klutch Sports hanno collaborato al progetto di portare Bronny James a Orlando alla G-League Winter Showcase come ulteriore passo avanti nel suo sviluppo.

James, 20 anni, selezionato dai Lakers con la scelta n. 55 del secondo giro, ha registrato una media di 20,7 punti con il 43,1% di tiro (26,3% da tre), 3,0 rimbalzi e 2,0 assist nelle ultime tre partite giocate a South Bay.

“Penso di aver visto i suoi progressi in campo in G-League, penso che abbia preso decisioni con la palla, sia come realizzatore che come playmaker”, ha detto l’allenatore dei Lakers JJ Redick quando gli è stato chiesto di Bronny dopo l’allenamento di martedì. “Continuiamo a vedere sprazzi di difesa di cui siamo davvero entusiasti”.

Leggi anche: Thomas Heurtel sta trattando con un club di Serie A?