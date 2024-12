Ecco come Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard useranno il premio in denaro della NBA Cup

I Milwaukee Bucks hanno vinto la seconda edizione della NBA Cup. Oklahoma City Thunder stesi con un ottimo secondo tempo in fase difensiva. Giannis Antetokounmpo protagonista assoluto del 118-93 finale con una tripla doppia da 26+19+10 che gli è valsa anche il titolo di MVP. Damian Lillard ne ha aggiunti 23 con 5/10 dall’arco.

Le due stelle dei Bucks si sono garantite, come come il resto dei compagni, anche il premio in denaro: 500.000 dollari per ogni giocatore del roster. I due hanno anche spiegato come li spenderanno.

Damian Lillard ha dichiarato che non terrà neanche un centesimo per sé ma li dividerà fra i componenti del coaching staff: “Non sperpererò questi soldi. Li darò al nostro staff, voglio fare qualcosa per dare loro un supporto concreto”. Dichiarazioni in linea con i festeggiamenti morigerati della squadra.

Giannis Antetokounmpo ne ha parlato in maniera più approfondita, prima a bordo campo in modo scherzoso: “Mi sono appena sposato e mia moglie ha delle esigenze, penso proprio che dovrò farle un regalo. Si avvicina il Natale e bisogna fare i regali, ho tre figli e ne sto aspettando un altro, i pannolini costano. Questi soldi arrivano domani ma in realtà sono già finiti”.

Dopodiché il greco ha approfondito il discorso, in modo più serio, in conferenza stampa.