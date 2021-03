Nate McMillan accetta il lavoro di traghettatore per gli Atlanta Hawks

Si è conclusa positivamente la trattativa tra gli Atlanta Hawks e Nate McMillan dopo il licenziamento ieri sera di coach Lloyd Pierce: l’ex allenatore degli Indiana Pacers, che in questa prima parte di stagione era vice proprio di Pierce, prenderà il posto ad interim, probabilmente per il resto della stagione.

Gli Hawks sono attualmente undicesimi ad Est con un record di 14-20, con i Playoff che non sono quindi di certo irrecuperabili. McMillan in carriera ha allenato Seattle, Portland e Indiana raggiungendo la post-season 9 volte su 16, ma andando solo in un’occasione oltre il primo turno.

ESPN Sources: Nate McMillan has accepted the interim head coaching job with the Hawks. McMillan has a 667-591 (.530) record in 16 seasons as head coach with Seattle, Portland and Indiana.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 1, 2021