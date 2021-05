Non è ancora alle spalle il rancore che JJ Redick prova nei confronti della dirigenza dei New Orleans Pelicans. Il veterano aveva criticato la scelta di cederlo a Dallas quando aveva chiesto esplicitamente una trade verso il Nord-Est degli USA. Un “tradimento” che Redick non ha ancora superato, a quanto si può dedurre dal suo comportamento sui social.

Ieri notte, con la sconfitta contro Dallas, i Pelicans sono stati ufficialmente eliminati dalla corsa Playoff con un paio di gare di anticipo. Al contrario Dallas, sebbene Redick sia infortunato e proverà a tornare per i Playoff, è quasi certa di giocare la post-season senza nemmeno dover passare dal Play-in (basterà una vittoria nelle restanti 2 gare).

Non è quindi passato inosservato un like che JJ Redick ha messo al tweet di Sportcenter riguardante proprio l’esclusione di NOLA dai Playoff. Un gesto che sa tanto di vendetta per la decisione di cederlo ai Mavericks invece che accogliere le sue richieste.

Guess JJ Redick wants to be petty tonight pic.twitter.com/bHAux0dCc9 — Shamit Dua (@FearTheBrown) May 13, 2021

