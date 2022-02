Come previsto, sia Draymond Green che Kevin Durant, tra l’altro capitano di una delle due squadre, non potranno giocare l’All Star Game di Cleveland a causa dei rispettivi infortuni. La scelta sui sostituti, uno della Western e uno della Eastern Conference, toccava al commissioner Adam Silver, che ha sciolto le riserve poco fa. Al posto di Green, sarà convocato Dejounte Murray. Al posto di Durant, sarà convocato LaMelo Ball.

Per entrambi Murray e Ball sarà la prima convocazione all’All Star Game in carriera. Il playmaker dei San Antonio Spurs è secondo per triple-doppie stagionali e sta mantenendo 19.6 punti, 8.4 rimbalzi e 9.2 assist di media. LaMelo, Rookie of the Year l’anno scorso, è invece il leader degli Hornets con 19.6 punti, 7.1 rimbalzi e 7.5 assist di media. Rimangono fuori, a meno di ulteriori forfait, Anthony Davis e Jarrett Allen.

Hornets guard LaMelo Ball and San Antonio Spurs guard Dejounte Murray have been named replacements for Kevin Durant and Draymond Green in the NBA All-Star Game. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2022

