Anthony Edwards, nei suoi pochi mesi di NBA, ci ha abituati ad uscite strambe e spiazzanti. Poco dopo il Draft, vissuto da prima chiamata assoluta, Edwards aveva dichiarato ad esempio di non essere un fan del basket. In una recente conferenza stampa post-partita, il rookie si era presentato mangiando pollo fritto. E ora ha rilasciato una dichiarazione “delle sue” anche parlando della nuova proprietà dei Minnesota Timberwolves. È infatti notizia di un paio di giorni fa che una cordata acquisterà i Timberwolves per circa 1.5 miliardi di dollari: il passaggio diverrà ufficiale nel 2023. All’interno di questa cordata è presente anche Alex Rodriguez, leggenda della MLB e uno degli sportivi più popolari d’America. Sebbene non sia il compratore principale, è il nome di A-Rod che è stato menzionato più volte nell’affare. Rodriguez è una figura che sicuramente affascina molti, ma non Edwards.

“Alex Rodriguez? Non so chi sia. So che sarà il proprietario della franchigia. Ma non so davvero niente di baseball” ha dichiarato il rookie. L’onestà prima di tutto, anche se c’è da dire che, avendo solo 19 anni, Edwards probabilmente era troppo piccolo per vivere l’Era Rodriguez in MLB. A-Rod si è ritirato nel 2016 ed ha vissuto il proprio picco della carriera negli anni ’10 del 2000, vincendo le World Series nel 2009, quando Edwards aveva 8 anni.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.