Ieri sera è arrivata dai Minnesota Timberwolves la notizia del licenziamento del GM Gersson Rosas, a pochi giorni dall’inizio del training camp. La decisione a sorpreso tutti, Karl-Anthony Towns per primo, ma pare che fosse qualcosa che la franchigia si trascinava da mesi. Divergenze interne tra Rosas, che si era insediato nel 2019, e altri membri della dirigenza, ma non solo. Secondo Mike Max di WCCO, tra i motivi della decisione dei T’Wolves di licenziare Rosas proprio adesso ci sarebbe anche la scoperta una relazione “inappropriata” con un altro dipendente della franchigia.

Dettagli ovviamente non ne sono trapelati, ma Rosas, sposato, avrebbe quindi avuto un o una amante all’interno dell’azienda nella quale lavorava.

Gersson Rosas was fired as Timberwolves president of basketball operations for creating a toxic culture and having an ‘inappropriate relationship,’ per @MaxWCCO pic.twitter.com/jAUsKWqpd7

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 23, 2021