NBA – Andre Drummond ha scelto i Los Angeles Lakers

La voce circolava da ieri sera, ora è arrivata anche la conferma: quando tra poco Andre Drummond uscirà dai waivers e diventerà ufficialmente free agent, firmerà con i Los Angeles Lakers. Il lungo era seguito da tante squadre dopo il buyout ricevuto da Cleveland, comprese Boston, New York e i rivali cittadini dei Clippers. Per i Lakers un’aggiunta dovuta soprattutto alle deludenti prestazioni di Marc Gasol e Montrezl Harrell in questa prima parte di stagione.

Prima di essere messo fuori squadra a inizio febbraio, Drummond stava mantenendo 14.6 punti e 13.8 rimbalzi di media.

Once Andre Drummond clears waivers at 5 PM ET, he intends to sign with the Lakers, his agent Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 28, 2021