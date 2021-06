Da sempre, nel mondo delle celebrità, Snoop Dogg è uno dei più accaniti tifosi dei Los Angeles Lakers. Il rapper losangelino ha sempre supportato i giallo-viola, spesso esibendosi in esilaranti prese in giro sui social agli avversari, i Clippers in primis. Ora però per i Lakers è un momento molto difficile: col dubbio Anthony Davis e ad una sola sconfitta dall’eliminazione contro Phoenix. Dopo Gara-5, una delle peggiori prestazioni recenti della franchigia, Snoop Dogg ha pubblicato un post su Instagram prendendosela con i Lakers.

Tra le altre cose, Snoop ha sentenziato che “Vogel non sa allenare” e che Montrezl Harrell dovrebbe avere più minuti.

Non pensavo l’avrei mai detto, ma scusate i Clippers sono meglio di noi. Frank Vogel non sa allenare e perché c***o Montrezl Harrell non gioca? F*****o questo fa spezzare il cuore più dei dischi di Mary J. Blige! Siamo soft!

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.