Piano piano Andre Drummond si sta inserendo nelle dinamiche di squadra dei Los Angeles Lakers. Dopo le deludenti prove contro New York e Charlotte, commentate amaramente anche da lui stesso, il centro ha realizzato 27 punti in 30′ contro gli Utah Jazz, seppur colpiti da tante assenze.

Drummond ha firmato un contratto al minimo salariale con i Lakers dopo il buyout ricevuto dai Cleveland Cavaliers. Nonostante non giochi più per i Cavs, continuerà a percepire lo stipendio di quasi 29 milioni di dollari fino al termine della stagione. Una certa sicurezza economica che ha consentito al centro dei Lakers di farsi un regalo, sfoggiato sui social: un grill tempestato di diamanti da 10 carati.

Il grill è un rivestimento dei denti (che si può togliere a piacimento) fatta di metalli e pietre preziose molto popolare nel mondo hip-hop. A inizio stagione LaMelo Ball ne aveva mostrato uno simile. Secondo TMZ, un grill del genere dovrebbe costare intorno ai 20.000 dollari: non un problema visto il portafoglio di Andre Drummond (oltre 136 milioni di dollari guadagnati in carriera). Il giocatore dei Lakers ha acquistato il gioiello da AP the Jeweler, ad Atlanta, lo stesso che aveva prodotto quello di Ball. Il gioielliere a febbraio era volato a Cleveland, quando Drummond giocava ancora con i Cavs, per prendere l’impronta della sua dentatura.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.