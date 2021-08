Andre Drummond da qualche giorno ha firmato un contratto con i Philadelphia 76ers, lasciando dopo pochi mesi i Los Angeles Lakers.

Il centro non si è lasciato particolarmente bene con i gialli-viola, con un ruolo sempre minore nei Playoff fino agli zero minuti di Gara-6. Arrivato a Philly, intervistato dalla NBC Drummond ha spiegato perché “non aveva senso” rinnovare con i Lakers in free agency.

I tempi stanno cambiando e i Lakers hanno fatto trade e cambiamenti al punto che non aveva più senso rimanere. Ho accettato l’opzione migliore dopo di loro, cioè Philly. Penso sia un ottimo posto per me.