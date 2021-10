I Los Angeles Lakers erano già senza LeBron James contro i San Antonio Spurs a causa di un infortunio alla caviglia. Durante la sfida hanno dovuto affrontare un altro spavento per l’infortunio del co-protagonista della franchigia NBA, Anthony Davis.

Il lungo dei Lakers è stato visto contorcersi dal dolore durante l’ultimo minuto dei tempi regolamentari contro i San Antonio Spurs. Anthony Davis si stava preparando per un rimbalzo, ma è atterrato goffamente sulla gamba destra, finendo per terra con urla di dolore e il ginocchio destro nelle mani.

Di certo i tifosi dei Los Angeles Lakers avrebbero voluto vedere tutto tranne questa immagine. L’anno scorso i Lakers non sono riusciti a riconquistare l’NBA anche e soprattutto per i tanti infortuni di Anthony Davis in primis e di LeBron James in secundis. L’unico modo che hanno questa stagione per provare ad arrivare alle Finals e bissare il titolo del 2020 è rimanere sani. Al momento non lo sono e siamo solo all’inizio.

Ci auguriamo che si tratti di una botta a caldo per Davis e non di qualcosa di più complicato che lo possa tenere fuori settimane o peggio mesi. Attendiamo gli esami che verranno fatti nella giornata di oggi e incrociamo le dita. Perdere Anthony Davis non sarebbe solo un male per i Lakers ma per l’NBA tutta.

