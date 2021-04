Lo scorso dicembre era circolata la notizia che Kobe Bryant, prima della sua tragica scomparsa, stesse pianificando di lasciare Nike per fondare un proprio brand. Nelle scorse ore il contratto che legava il Black Mamba a Nike è ufficialmente scaduto, così Vanessa Bryant e il suo entourage hanno deciso di registrare il marchio “Mamba”. Le pratiche sono già state avviate.

The “M” Mamba logo has been filed in the class for clothing & footwear. “PLAY GIGI’S WAY” has been filed in clothing, headwear, & footwear. All 13 trademark applications filed were 1(b) intent to use applications meaning they plan to use the marks in those classes in the future.

